Bay Kemal'in hızına kimse yetişemiyor! Kılıktan kılığa girdi...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin temel ilkelerini bir yana itti. 31 Mart seçimleri için kirli ittifaka girdi. Her gün bir başka söylem geliştirdi. Kimse hızına yetişemedi!
FETÖ ve PKK terör örgütlerine sahip çıkarak ABD'ye selam gönderdi. "Ben de ülkücüyüm" sözü ise CHP'lileri şaşkına çevirdi: Kemal Bey, nerede bizim Altı Ok!
FETÖ ve PKK terör örgütlerine sahip çıkarak ABD'ye selam gönderdi. "Ben de ülkücüyüm" sözü ise CHP'lileri şaşkına çevirdi: Kemal Bey, nerede bizim Altı Ok!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.