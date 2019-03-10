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Bay Kemal'in hızına kimse yetişemiyor! Kılıktan kılığa girdi...

oy uğruna kılıktan kılığa girdi. Her gün başka söylemle milleti kandırmaya yeltendi 'lilere pes dedirtti.

Foto sentez
lideri , partisinin temel ilkelerini bir yana itti. 31 Mart seçimleri için kirli ittifaka girdi. Her gün bir başka söylem geliştirdi. Kimse hızına yetişemedi!

ve PKK terör örgütlerine sahip çıkarak ABD'ye selam gönderdi. "Ben de ülkücüyüm" sözü ise CHP'lileri şaşkına çevirdi: Kemal Bey, nerede bizim Altı Ok!

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