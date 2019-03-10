Başkan Erdoğan: Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da miting düzenledi. Özetle şu mesajları verdi:
İFTİRA ATAMAZSIN:
Hanımefendi, (İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener) gördün mü sen Kandil ile omuz omuza yürüyorsun. Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin için de bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor, sen de ödeyeceksin. HDP ödeye ödeye zaten bitiremedi, şu anda birileri cezaevinde gün dolduruyor. Bir gün sen de oraya düşebilirsin, çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın.
KANDİL'İN MIZIKACILARI:
Bay Kemal'in yalan ve iftiralarına ittifak ortakları hanımefendi de katıldı. Dağdan aracılarla emir geliyor, ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar. Denizli'de bize iftira atıyorlar. Anlaşılan bu mızıkacılar şaka bahanesiyle herkese terörist damgası vurmaya, milletime hakarete devam edecekler.
KAÇACAK YERLERİ YOK:
Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye 'terörist' denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Mahkemede hesaplaşacağız. Hanımefendi'nin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara 31 Mart'ta sandıkta en büyük tokadı atacak. Bunların tek derdi rant kapısı olarak gördükleri 3-5 belediyeyi korumak.
KİRLİ İTTİFAKI GİZLİYORLAR
Bunları gayesi bize hakaret ve iftira ederek bölücü örgütle girdikleri ittifakı gizlemek. Gittikleri her yerde bizi eleştiriyorlar ama bölücü örgütün uzantılarının şantajlarına tek kelime dahi etmiyorlar. Rezaletlerinden bahsetmek yerine sürekli bizi hedef alıyorlar.
DiYARBAKIR'DA MÜJDEYI VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın ardından Diyarbakır'a geçti. Burada meydanı dolduran halka hitap etti. 31 Mart seçimlerinin en çok da Kürt kökenli vatandaşlar için beka meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca "Silvan Tüneli'nin temelini atıyoruz" diyerek müjde verdi.
nnBAŞKAN Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA programında yaptığı konuşmada, ABD'ye mesaj yolladı. "Türkiye'nin S-400'leri hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok. İnşallah bu meseleyi de aklı selimle halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜLAY CANPOLAT
İFTİRA ATAMAZSIN:
Hanımefendi, (İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener) gördün mü sen Kandil ile omuz omuza yürüyorsun. Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin için de bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor, sen de ödeyeceksin. HDP ödeye ödeye zaten bitiremedi, şu anda birileri cezaevinde gün dolduruyor. Bir gün sen de oraya düşebilirsin, çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın.
KANDİL'İN MIZIKACILARI:
Bay Kemal'in yalan ve iftiralarına ittifak ortakları hanımefendi de katıldı. Dağdan aracılarla emir geliyor, ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar. Denizli'de bize iftira atıyorlar. Anlaşılan bu mızıkacılar şaka bahanesiyle herkese terörist damgası vurmaya, milletime hakarete devam edecekler.
KAÇACAK YERLERİ YOK:
Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye 'terörist' denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Mahkemede hesaplaşacağız. Hanımefendi'nin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara 31 Mart'ta sandıkta en büyük tokadı atacak. Bunların tek derdi rant kapısı olarak gördükleri 3-5 belediyeyi korumak.
KİRLİ İTTİFAKI GİZLİYORLAR
Bunları gayesi bize hakaret ve iftira ederek bölücü örgütle girdikleri ittifakı gizlemek. Gittikleri her yerde bizi eleştiriyorlar ama bölücü örgütün uzantılarının şantajlarına tek kelime dahi etmiyorlar. Rezaletlerinden bahsetmek yerine sürekli bizi hedef alıyorlar.
DiYARBAKIR'DA MÜJDEYI VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın ardından Diyarbakır'a geçti. Burada meydanı dolduran halka hitap etti. 31 Mart seçimlerinin en çok da Kürt kökenli vatandaşlar için beka meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca "Silvan Tüneli'nin temelini atıyoruz" diyerek müjde verdi.
ABD'YE S-400 MESAJI
nnBAŞKAN Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA programında yaptığı konuşmada, ABD'ye mesaj yolladı. "Türkiye'nin S-400'leri hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok. İnşallah bu meseleyi de aklı selimle halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜLAY CANPOLAT
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