CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim dönemlerinde "Başarısız olursam bırakırım" dedi. Ancak başarısız olmasına rağmen koltuğundan vazgeçmedi. HDP ile gizli ittifak görüşmeleri yapan Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, "PKK/YPG bize mi saldıracak? Hayır efendim" dedi. Skandal sözler, tepki çekti. Eleştiri oklarına hedef olan Kılıçdaroğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Görüntülere rağmen canlı yayında söylediği sözleri inkar etti. Kılıçdaroğlu, "Bize mi saldıracaklar diye bir cümle kullanmadım" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise "Yalana bak" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

KÜRDİSTAN İTİRAFI

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, miting sonrası yanına gelen işadamıyla sohbet etti. İşadamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Arslan ise yanındaki kişiye "Bize verecek demektir" dedi. Firari Burak Akbay, babasının cenazesine çelenk gönderdi.



Kılıçdaroğlu, Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın işçilere kırmızı karanfil hediye etti.