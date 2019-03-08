Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Vizyona girdiği zamanda dikkatleri üzerine çeken Oflu Hoca Trakya'da filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin önceki serilerini izleyen izleyiciler büyük bir merakla Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? İşte Oflu Hoca Trakya'da filmine dair detaylar...

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI KİMLER?

Oflu Hoca Trakya'da filminin oyuncuları arasında Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın, Ececan Gümeci Ünal, Hülya Aydın, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin ve Hidayet Erdinç gibi önemli isimler yer alıyor.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya'da filminin çekimleri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.