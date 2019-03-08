CHP'li belediyelerin, adliyelere de "geçici personel" kılıfı altında sızdığı ortaya çıktı. AK Partili seçmen kayıtlarının usulsüz şekilde silinmesiyle gündeme gelen Büyükçekmece'de, yeni gelişmeler yaşandı. Belediye çalışanı olduğu halde İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde kayıtları sildiği için M.Ö.S.'nin tutuklanmasının ardından Başsavcısı Mustafa Çiftçi harekete geçti.
CHP'li belediye çalışanı M.Ö.S., AK Partili seçmenlerin kayıtlarını silmişti.
Maaşlarını Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyesi'nden alan 50 personelin, adliyede görevli olduğunu belirledi. Altlarına araç bile tahsis edilen bu görevlilerin, belediye başkanlarının her türlü dosyasına rahatça ulaşabildiği ve usulsüz işlemler yaptıkları tespit edildi. Bu kişiler, Çiftçi tarafından kendi kurumlarına geri gönderildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı da Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gitti.
ERHAN ÖZTÜRK
CHP'li belediye çalışanı M.Ö.S., AK Partili seçmenlerin kayıtlarını silmişti.
Maaşlarını Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyesi'nden alan 50 personelin, adliyede görevli olduğunu belirledi. Altlarına araç bile tahsis edilen bu görevlilerin, belediye başkanlarının her türlü dosyasına rahatça ulaşabildiği ve usulsüz işlemler yaptıkları tespit edildi. Bu kişiler, Çiftçi tarafından kendi kurumlarına geri gönderildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı da Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gitti.
ERHAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
sahtekarlık bu chp nin iliklerine işlemiş
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