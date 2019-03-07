Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da halka hitap etti. Her şeye karşı çıkan CHP'ye ve zillet ittifakına sert mesajlar verdi:
Bay Kemal, 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor, YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Suriye'de binlerce insanı katleden bir katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor?
Bu HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar. "Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor" diyorlar. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz.
Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?
RUM GİBİLER
Tarihimizde ilk kez Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis'te Rumlar'la aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.
Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir.
Başkan Erdoğan, bir haber kanalında gündemi değerlendirdi:
Meral hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ben HDP'ye oy verenlere nerede terörist demişim, bunu ispat etsinler. Bu kadın şirazesinden çıkmış.
Bay Kemal PKK'yı da terör örgütü saymıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu beka ve muhalefet sorunudur. HDP, Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değil.
Amerika Suriye'den silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin.
S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz olamaz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz.
CHP Uzay Ajansı'nın kapatılmasını istiyor. Onlar istemese de biz uzaya çıkacağız.
Bay Kemal, 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor, YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Suriye'de binlerce insanı katleden bir katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor?
Bu HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar. "Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor" diyorlar. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz.
Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?
RUM GİBİLER
Tarihimizde ilk kez Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis'te Rumlar'la aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.
Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir.
MERAL AKŞENER ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ
Başkan Erdoğan, bir haber kanalında gündemi değerlendirdi:
Meral hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ben HDP'ye oy verenlere nerede terörist demişim, bunu ispat etsinler. Bu kadın şirazesinden çıkmış.
Bay Kemal PKK'yı da terör örgütü saymıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu beka ve muhalefet sorunudur. HDP, Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değil.
Amerika Suriye'den silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin.
S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz olamaz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz.
CHP Uzay Ajansı'nın kapatılmasını istiyor. Onlar istemese de biz uzaya çıkacağız.
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