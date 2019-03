8 Mart Kadınlar Günü mesajları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Resimli, kısa ve uzun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları oldukça popüler oldu ve araştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 senesinde ilan edilen bu günün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Dünya genelinde kutlanan bu özel günde vatandaşlar, sevdiklerine kutlama mesajları gönderiyor. Bu mesajlar ile onları ne kadar sevdiklerini ve hayatlarında oldukları için memnuniyetlerini dile getiriyorlar. En güzel, resimli ve en yeni 8 Mart kadınlar Günü mesajları haberimizde sizlerle. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, "Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"KADINLARIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"

Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldıklarını, imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir.

Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

"ÖZ GÜVENİ YÜKSEK KADINLARIMIZ GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜMÜZDE EN ÖNEMLİ GÜVENCEMİZ"

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirilen kadınlar başta olmak üzere Türkiye'nin bekası, milletin istikbali için şehit olan tüm kadınları şükranla yad etti. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

.8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

* Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

* Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI

KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.