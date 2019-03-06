Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Albayrak, ziyaretlerine ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Albayrak, "Sanayi şehrimiz Kocaeli'de, sağlıklı ve mükellef dostu vergi süreçleri için özveri ile çalışan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Vergi süreçlerinde vatandaş memnuniyetini en ileri seviyeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI "BEKA" DİYEREK SAHADA"

Albayrak, "Cumhur ittifakı "beka" diyerek sahada. Beka derdi olmayanlar ise rahatsızlar. Onları 15 Temmuz'dan tanıyoruz. Beka derdi olan belediyeler o gece tüm imkanları ile milletin yanında sokaktayken, onlar televizyon başındaydı." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Kocaeli'de vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Albayrak, "Kocaelili esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.