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Görgeç Küçükerol, Bedri Koraman'a açtığı babalık davasını kazandı

Oyuncu , merhum karikatürist Koraman’a açtığı babalık davasını kazandı. Babasının mezarına giden sanatçı duygusal anlar yaşadı.

Baba zafer
Karikatürist Bedri Koraman (87), 30 Mayıs 2015'te hayata gözlerini kapadı. Sinema ve tiyatro oyuncusu (70), Koraman'ın kızı olduğunu açıkladı. Ardından 8 Temmuz 2015'te babalık davası açtı. 2 yıl önce DNA örneği alınması için Koraman'ın mezarı açıldı. Yapılan incelemede Koraman'ın yüzde 99.9 Küçükerol'un babası olduğu sonucuna ulaşıldı. Mahkeme, kütükte baba ismi bulunmayan Küçükerol'un, Koraman'ın 3. çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesi yönünde karar aldı. Çıkan karara sevinen ve merhum karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı başına giden Küçükerol, burada dua ederek duygusal anlar yaşadı.

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