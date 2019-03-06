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Firari eşe ‘yakalama’

Firari eşe ‘yakalama’
FETÖ elebaşı 'in özel doktoru firari Tuncay Delibaşı'nın eşi 'na mahkeme tarafından "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı. ile diş tabipliği görevinden ihraç edilen Ayşe Delibaşı'nın da ABD'de firari konumda bulunan Çatı Davası sanığı eşinin yanına kaçmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.

Yüksel TEMEL

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