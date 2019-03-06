Firari eşe ‘yakalama’

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru firari Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'na mahkeme tarafından "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı. KHK ile diş tabipliği görevinden ihraç edilen Ayşe Delibaşı'nın da ABD'de firari konumda bulunan FETÖ Çatı Davası sanığı eşinin yanına kaçmış olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.