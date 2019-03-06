CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir televizyonda canlı yayında, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ama açıklamaları yine herkesi şok etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde partinin oyunu yüzde 31'e çıkaran Muharrem İnce'nin biletini, neden kestiğini dillendirdi. İnce'yi İstanbul'a "Başarısız" olduğu için aday göstermediğini söyledi.
"Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yok. Adayları, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçtik" dedi. Bunu duyanlar, "Sen 9 seçim kaybettin. Ne zaman partinin oyunu 30'un üzerine çıkardın" diye tepki gösterdi. Ama İnce bu konuda hala ses vermedi!
"Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yok. Adayları, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçtik" dedi. Bunu duyanlar, "Sen 9 seçim kaybettin. Ne zaman partinin oyunu 30'un üzerine çıkardın" diye tepki gösterdi. Ama İnce bu konuda hala ses vermedi!
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