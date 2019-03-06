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9 kaybeden 'ndan 'İnce' kıyım

lideri Kılıçdaroğlu, sözleriyle yine şok etti. Kendisi 9 kaybederken, partinin oyunu yüzde 31’e çıkaran İnce için, “Başarısız” dedi.

İnce kıyım
CHP Genel Başkanı , önceki gün katıldığı bir televizyonda canlı yayında, 31 Mart yerel leriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ama açıklamaları yine herkesi şok etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde partinin oyunu yüzde 31'e çıkaran 'nin biletini, neden kestiğini dillendirdi. İnce'yi 'a "Başarısız" olduğu için aday göstermediğini söyledi.



"Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yok. Adayları, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçtik" dedi. Bunu duyanlar, "Sen 9 seçim kaybettin. Ne zaman partinin oyunu 30'un üzerine çıkardın" diye tepki gösterdi. Ama İnce bu konuda hala ses vermedi!

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