2019 TOKİ evleri 50 bin konut son dakika başvuru şartları nedir? (TOKİ evleri İstanbul Ankara İzmir)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı 50 bin konutluk TOKİ projesine başvurular bugün başlıyor. Projenin bilgilerinı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yüzde 10'la başlamış olacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek.Kira öder benzer biçimde ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlamış olan taksitlerimiz var. Her ilde konuma gore değişim gösterecek." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 50 BİN KONUT MÜJDESİ

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılacak 50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da olacak. Şehit ailelerine, gazilere ve emeklilere yönelik kontenjan olacak.

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin TOKİ konutu için başvuruların 19 Nisan'a kadar süreceğini söyledi. Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılacak.

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit

Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi için TOKİ'nin internet sitesinde şu açıklamaya yer verilmiştir; Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2018 yılı için 114.000,00 TL'dir.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1'i oranında masraf alınır.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi aldıktan sonra, devam eden ödemelerinizi E Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. E Devlet şifrenizle E Devlet'e (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama' yazığ arama butonuna basın. Karşınıza 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)/Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama' (https://www.turkiye.gov.tr/ toplu-konut-idaresi-toki-faizsiz-konut-kredisi-sorgulama) sekmesi çıkacak. Ona tıkladığınız zaman ödemeye devam ettiğiniz faizsiz konut kredilerinizi görüntüleyebilirsiniz.