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'tan alkışlık hareket

, tek oğlunu ’ya kurban verdi. Şehit evladının acısını dindirmek için ’e gitti. 2 kardeşin koruyucu aileliğini üstlendi.

Ana vatan
, koca yüreğiyle kalpleri fethetti. 50 yaşındaki Koç, genç yaşta babasını, annesini ve eşini kaybetti. Acılarını ise tek oğlu Yaşar Özden'e (28) sarılarak hafifletti. Biricik oğlu, polis olup üniformasını giydi. Ancak polis memuru Yaşar, 2016'da 'te yaşanan saldırısında şehadete erdi. Tek oğlunu teröre kurban veren şehit annesi Keziban Koç, hayata küsmedi. "Bu vatanın Yaşarlar'ı bitmez" diyerek bir çocuk evlat edinmeye karar verdi. Aile, Çalışma ve Bakanlığı'yla irtibata geçti.



2 yıl sonra başvurusu olumlu sonuç verdi. Yuvada kalan Sanem'i almaya gittiğinde, onun bir de 10 yaşında bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Kardeşleri ayırmaya gönlü razı gelmedi. 2 kardeşin de koruyucu aileliğini üstlendi. Koç, "Onları şehit kuzumun kahramanlığında vatan aşkıyla büyütüyorum" dedi.



Şehit annesi Koç, oğlunun acısını, koruyucu ailesi olduğu 2 kardeşle hafifletiyor.

TÜLAY CANPOLAT

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