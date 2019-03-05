KPSS sanığıydı mahrem çıktı

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılan şüpheli Hakan Meşhur, TSK'daki mahrem yapılanma soruşturmasına takıldı. Mahrem imam olduğu tespit edilen Meşhur, örgütün TSK yapılanmasında astsubay ve uzman grubunda 'müdür yardımcısı' pozisyonunda görev yaptığını itiraf etti.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.