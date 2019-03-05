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sanığıydı mahrem çıktı

KPSS sanığıydı mahrem çıktı
Terör örgütü 'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılan şüpheli Hakan Meşhur, TSK'daki mahrem yapılanma soruşturmasına takıldı. Mahrem imam olduğu tespit edilen Meşhur, örgütün yapılanmasında astsubay ve uzman grubunda 'müdür yardımcısı' pozisyonunda görev yaptığını itiraf etti.

YÜKSEL TEMEL

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