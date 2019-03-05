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’nda tarihi binada faciası: 4 genç hayatını kaybetti

’nda tarihi binadaki çıkan da 4 genç feci şekilde hayatını kaybetti. Evi ateşe veren şüpheli, “Korkutmak istemiştim pişmanım” dedi.

Dost ateşi
Yangın faciasının arkasında arkadaş kavgası çıktı. Korkunç olay önceki gün 'nda yaşandı. Tarihi Temel Apartmanı'nda çıkan da 4 genç feci şekilde yaşamını yitirdi. Evi ateşe veren Özkan Elmas (26) gözaltına alındı.



Genç adam ifadesinde, "Beraber kaldığım Ramazan Demir'le sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana psikolojik baskı yapıyordu. Olay günü işten eve geldiğimde benim elbiselerimi çöpe atmıştı. Bu duruma çok öfkelendim. Demir'in yattığı odaya gittim. Koltuğun üzerine gazete yakıp bıraktım. Ardından itfaiyeyi aradım. Sonra uçağım vardı, havalimanına gidip Hatay'a geçtim. Amacım öldürmek değil ona gözdağı vermekti. Çok pişmanım" dedi.



Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri yakınları tarafından dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ersin Eren Büker'in (25) cenazesi 'ya, Muhammet Gür (23) 'a, Yunus Akyüz (20) 'e ve Murat Kayacan (17) ise 'ya gönderildi.




2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evi yakan ile amcası Yunus Elmas tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Barış SÖZAL Yunus Emre KAVAK

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