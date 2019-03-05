Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ayrıntılar geliyor...
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