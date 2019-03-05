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  • 06.03.2019 07:58
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 07:58

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara'da 145 adrese uyuşturucu baskını!
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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