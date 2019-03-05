2019 NVİ Nüfus Vatandaşlık İşleri 1100 memur personel alımı başvuru şartları nedir?

2019 yılı için NVİ Nüfus Vatandaşlık İşleri 1100 memur personel alımı başvuru şartları açıklaması adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlerine personel alımı yapacak. Bu bağlamda önemli açıklamalar yapıldı. Binlerce aday ilanın yayımlanmasını bekliyor ve yönde başvuru şartları ve ilanın ne zaman yayımlanacağını oldukça merak ediyor. Henüz ilan yayımlanmamış olup, ilan yayımlandığında diğer detaylara da ulaşılabilecektir. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ilanın Mart ayı içerisinde veya Mayıs ayı içerisinde yayımlanması beklenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Söz konusu personel alımı ile ilgili yeni şartlar belli olmamakla beraber geçen yıl yapılan alımlardaki şartlar muhtemelen aynı olacak. Buna göre şartlar şu şekildeydi:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ilanın Mart ayı içerisinde veya Mayıs ayı içerisinde yayımlanması beklenmektedir.

GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az ön lisans mezunu olmak,

3-1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2018 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

MEMUR ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD'si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NÜFUS MEMURU NEDİR?

Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan, kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti, kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir şekilde yürüten kişidir.

GÖREVLERİ:

Nüfus Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanakları düzenlemek,

Nüfus ve aile cüzdanlarını düzenlemek,

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yetkililerce düzenlenmiş tutanak belge ve resmi senet ve mahkeme ilamlarına dayanarak nüfus olaylarını aile kütüğüne işlemek,

İşlemlerle ilgili yazışmaları hazırlamak, dosya ve kütükleri tutmak,

Vasiyetnamesi olanlarla, sosyal güvenlik kuruluşundan maaş almakta iken ölen, evlenen, kaydı taşınan ve çocuksuz ölenlerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi için gerekli işlemleri yapmak

Resmi kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından istenen nüfus kayıt örneklerini çıkarmak ve yetkili kişinin onayına sunmak,

Askerlik çağına gelen vatandaşların listelerini çıkarmak, askerlik yükümlülüğü altında olanların vatandaşlıkla ilgili olaylarını, ölüm ve kayıt kapama ve taşınmaya ilişkin olaylar ile ad soyad yaş ve kayıt düzeltmelerini süresi içerisinde askerlik şubesi başkanlığına bildirmek üzere gereken işlemleri yapmak,

Cezalı nüfus olaylarına ilişkin işlemleri yapmak,

Nüfus müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.