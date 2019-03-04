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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 15:46

'dan 'nin satmaya kalktığı ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'dan 'li Büyükçekmece Belediyesi'nin satmaya kalktığı ile açıklama yaptı. Binali Yıldırım, "Hiç heveslenmesinler, burası millet parkı olacak." dedi.

Albatros Parkı millet bahçesi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki 'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE MİMAR SİNAN'IN EN ÖNEMLİ SÜSÜ VAR

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de 'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz." diye konuştu.

"ORAYI YEDİRMEYİZ​! HİÇ HEVESLENMESİNLER"
Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."

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