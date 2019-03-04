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Arnavutköy'de minibüs hattı yüzünden çıkan silahlı da 3 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de minibüs hattı yüzünden çıkan silahlı da 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Ölüm hattı
İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı ya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris , Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü.

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