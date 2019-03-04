İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü.
- Güncel
- 04.03.2019
- Gazete
Arnavutköy'de minibüs hattı yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de minibüs hattı yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.
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