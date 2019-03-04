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’da kızıyla parkta oynamak için gün sayıyor

Kana ciğer

'da (33), karaciğer hastasıydı. Bu sırada eşinden boşandı. Kocası kızının velayetini alınca şok yaşadı.

Tek hayali organ nakli olup evladına kavuşmaktı. Ve beklediği haberi aldı. 2 gün sonra nakil için ameliyat olacağını açıkladı.

Genç kadın "Kızımla parkta oynamak için gün sayıyorum" dedi.

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