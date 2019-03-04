Antalya'da Pınar Turgut (33), karaciğer hastasıydı. Bu sırada eşinden boşandı. Kocası kızının velayetini alınca şok yaşadı.
Tek hayali organ nakli olup evladına kavuşmaktı. Ve beklediği haberi aldı. 2 gün sonra nakil için ameliyat olacağını açıkladı.
Genç kadın "Kızımla parkta oynamak için gün sayıyorum" dedi.
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