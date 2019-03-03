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, köylüleri azarlayan başkana sahip çıktı

Köylüleri azarlayan başkana sahip çıktı
Lideri Kemal , dün Hatay'a gitti. Köylülere hakaret edip "Oy yoksa size hizmet yok" diyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi. Vatandaşı tehdit eden Savaş'ın rahat tavırları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun ise tehditler savuran Savaş'a hiçbir şey söylememesi büyük tepki çekti.

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