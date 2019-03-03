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Başkan Erdoğan: Zillet ittifakı kavgada

Başkan Erdoğan, dün ve ’da miting düzenledi. “Zillet ittifakı kavgada” dedi ve ekledi: ; çöp, çukur ve çamur demektir. CHP yokluk kuyruğu icat etti. Bizimki varlık kuyruğu...

‘Zillet’ kavgada
Başkan , dün önce memleketi , ardından da 'da miting düzenledi. Erdoğan, Rize mitinginde, "İnşallah 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20-19'li enflasyon yakışmaz" dedi. Erdoğan, daha sonra Trabzon'a geçti. Özetle şunları söyledi:
Cudi, Gabar, Kandil, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalamaya devam edeceğiz. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar çukur kazdı. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderdiler. Biz buna müsaade etmeyiz.



Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor, kavga ediyorlar. Bunlar kurullarına nasıl başvuru yapılır bunu dahi bilmiyorlar.
Pakistan-Hindistan gerilimnde yangına körükle gitmenin faydası yoktur. Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke 'ın başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüştük. Sorunun çözümü için yapmamız gereken her konuda yanlarında olduğumuzu söyledik.



CHP; çöp, çukur ve çamur demektir. İşte , koku ve çöpten geçilmiyor. Bu var ya, ağlar anlatamam, hisseder söyleyemem. Bunlar bu millete neler çektirdi. Bay Kemal biz kuyruksuzuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz, hastanelerde ilaç kuyrukları oluştu. Bizimki varlık kuyruğu varlık.

TRABZON'A MÜJDE
Son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehir yakınlarına 1.5 katrilyonluk destek verdik. Önümüzdeki dönemde Trabzon'u raylı sistemle tanıştıracağız. Buraya bir bölge adliyesi yani istinaf mahkemesi kazandırıyoruz. 1.7 katrilyon tutarında asfalt yaptık. Trabzon'un doğalgaz olmayan ilçelerine bu yıl artık doğalgazı getiriyoruz.

TÜLAY CANBOLAT



BİTMEDİ YENİ BAŞLIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan Erdoğan'ın Rize mitingine eşlik etti. Vatandaşlara seslenen Albayrak, Ağustos ayında Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını, güçlü yumruklarını vurarak doları 5 liraya gerilettiklerini belirtti. "Şimdi daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Son biri iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 bin 'mize 25 milyar TL çok uygun kredi sağladık" dedi. 31 Mart seçimlerini beka seçimine dönüştüğünü söyleyen Albayrak, 2.5 milyon kişiye istihdam müjdesini de yeniledi.

ZÜBEYDE YALÇIN

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