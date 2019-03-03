Başkan Erdoğan: Zillet ittifakı kavgada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün önce memleketi Rize, ardından da Trabzon'da miting düzenledi. Erdoğan, Rize mitinginde, "İnşallah enflasyon 6-7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20-19'li enflasyon yakışmaz" dedi. Erdoğan, daha sonra Trabzon'a geçti. Özetle şunları söyledi:
Cudi, Gabar, Kandil, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalamaya devam edeceğiz. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar çukur kazdı. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderdiler. Biz buna müsaade etmeyiz.
Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor, kavga ediyorlar. Bunlar seçim kurullarına nasıl başvuru yapılır bunu dahi bilmiyorlar.
Pakistan-Hindistan gerilimnde yangına körükle gitmenin faydası yoktur. Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke Pakistan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüştük. Sorunun çözümü için yapmamız gereken her konuda yanlarında olduğumuzu söyledik.
CHP; çöp, çukur ve çamur demektir. İşte İzmir, koku ve çöpten geçilmiyor. Bu CHP var ya, ağlar anlatamam, hisseder söyleyemem. Bunlar bu millete neler çektirdi. Bay Kemal biz kuyruksuzuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz, hastanelerde ilaç kuyrukları oluştu. Bizimki varlık kuyruğu varlık.
TRABZON'A MÜJDE
Son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehir yakınlarına 1.5 katrilyonluk destek verdik. Önümüzdeki dönemde Trabzon'u raylı sistemle tanıştıracağız. Buraya bir bölge adliyesi yani istinaf mahkemesi kazandırıyoruz. 1.7 katrilyon tutarında asfalt yaptık. Trabzon'un doğalgaz olmayan ilçelerine bu yıl artık doğalgazı getiriyoruz.
TÜLAY CANBOLAT
BİTMEDİ YENİ BAŞLIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Rize mitingine eşlik etti. Vatandaşlara seslenen Albayrak, Ağustos ayında Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını, güçlü yumruklarını vurarak doları 5 liraya gerilettiklerini belirtti. "Şimdi daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Son biri iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 bin KOBİ'mize 25 milyar TL çok uygun kredi sağladık" dedi. 31 Mart seçimlerini beka seçimine dönüştüğünü söyleyen Albayrak, 2.5 milyon kişiye istihdam müjdesini de yeniledi.
ZÜBEYDE YALÇIN
Cudi, Gabar, Kandil, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalamaya devam edeceğiz. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar çukur kazdı. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderdiler. Biz buna müsaade etmeyiz.
Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor, kavga ediyorlar. Bunlar seçim kurullarına nasıl başvuru yapılır bunu dahi bilmiyorlar.
Pakistan-Hindistan gerilimnde yangına körükle gitmenin faydası yoktur. Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke Pakistan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüştük. Sorunun çözümü için yapmamız gereken her konuda yanlarında olduğumuzu söyledik.
CHP; çöp, çukur ve çamur demektir. İşte İzmir, koku ve çöpten geçilmiyor. Bu CHP var ya, ağlar anlatamam, hisseder söyleyemem. Bunlar bu millete neler çektirdi. Bay Kemal biz kuyruksuzuz. Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz, hastanelerde ilaç kuyrukları oluştu. Bizimki varlık kuyruğu varlık.
TRABZON'A MÜJDE
Son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehir yakınlarına 1.5 katrilyonluk destek verdik. Önümüzdeki dönemde Trabzon'u raylı sistemle tanıştıracağız. Buraya bir bölge adliyesi yani istinaf mahkemesi kazandırıyoruz. 1.7 katrilyon tutarında asfalt yaptık. Trabzon'un doğalgaz olmayan ilçelerine bu yıl artık doğalgazı getiriyoruz.
TÜLAY CANBOLAT
BİTMEDİ YENİ BAŞLIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Rize mitingine eşlik etti. Vatandaşlara seslenen Albayrak, Ağustos ayında Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını, güçlü yumruklarını vurarak doları 5 liraya gerilettiklerini belirtti. "Şimdi daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Son biri iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 bin KOBİ'mize 25 milyar TL çok uygun kredi sağladık" dedi. 31 Mart seçimlerini beka seçimine dönüştüğünü söyleyen Albayrak, 2.5 milyon kişiye istihdam müjdesini de yeniledi.
ZÜBEYDE YALÇIN
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