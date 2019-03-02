Başkan Erdoğan Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Birileri gözlerini dikmiş, 31 Mart gecesini bekliyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Birileri gözlerini dikmiş, 31 Mart gecesini bekliyor."
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