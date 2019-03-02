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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 13:57

Başkan Erdoğan Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı , memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı , memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Birileri gözlerini dikmiş, 31 Mart gecesini bekliyor."

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