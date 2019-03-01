Son seçim!

Balıkesir'in Edremit İlçesi Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan evli ve 2 çocuk annesi Nuray Günaçar'ın yanında kendisine ait tabancası olduğu görüldü. Çevresinde sosyal ve neşeli biri olarak tanınan Günaçar'ın intihar etmiş olabileceği bildirildi. Günaçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, bazı kişiler tarafından hakkında çıkarılan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini yazdığı görüldü. Günaçar, 25 Şubat'ta "Hakkımda asılsız ve mesnetsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılıyor. Üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar" demişti.
- Güncel
- 01.03.2019
- Gazete
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