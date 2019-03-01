Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkışıyla bilinen İtalya'nın sağ-popülist hükümeti, PESCO yani Avrupa Ordusu nedeniyle farklı bir rapor yayınladı. Koalisyon hükümetinin Avrupa ile İlişkiler Bakanı Paolo Savona tarafından parlamentoya sunulan bir raporda, AB'nin genişlemesinin Türkiye'yi de kapsaması gerektiği savunuldu. Savona'nın, "Türkiye, Avrupa'dır. O nedenle artık bu konuda kimsenin eski hesapları ortaya çıkarmaması gerekiyor. Türkiye'nin de olduğu bir Avrupa daha güçlüdür" dediği öğrenildi. Bu arada İtalya'nın bu dönüşünün Türkiye'nin NATO'yu terk edip Avrupa Ordusu'nda olması için yaşandığı iddia edildi.
- Güncel
- 01.03.2019
- Gazete
- Başkan Erdoğan'dan Nihat Özdemir'e kutlama
- Ormanda böyle yakalandılar
- Binali Yıldırım'dan sahur sürprizi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.