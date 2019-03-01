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'dan U dönüşü: Avrupa’dır

Türkiye Avrupa’dır
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkışıyla bilinen İtalya'nın sağ-popülist hükümeti, PESCO yani Avrupa Ordusu nedeniyle farklı bir rapor yayınladı. Koalisyon hükümetinin Avrupa ile İlişkiler Bakanı Paolo Savona tarafından parlamentoya sunulan bir raporda, 'nin genişlemesinin Türkiye'yi de kapsaması gerektiği savunuldu. Savona'nın, "Türkiye, Avrupa'dır. O nedenle artık bu konuda kimsenin eski hesapları ortaya çıkarmaması gerekiyor. Türkiye'nin de olduğu bir Avrupa daha güçlüdür" dediği öğrenildi. Bu arada İtalya'nın bu dönüşünün Türkiye'nin 'yu terk edip Avrupa 'nda olması için yaşandığı iddia edildi.

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