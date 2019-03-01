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stanbul’da şehir magandası, ambulansın önüne kırdı. te herkesin canını tehlikeye attı...

Ambulansa yol vermeyen sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Şehir magandası, ambulansa yol vermedi. Direksiyonu önünü kırdı. teki herkesin canını tehlimeye attı. O anlar kameralara yansıdı. M.E.Y. kısa sürüde yakalanarak gözaltana alındı. Trafik canavarına toplam 324 lira idari para cezası M.E.Y. gözal- kesildi.

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haberdeki gibi 304 liralık trafik cezası ile geçiştirmek adaleti sağlamaz bu yaratık canını ömür boyu yakacak bir ceza almalı ve bu ceza da diğer insansıların bu tür insanlık dışı edepsizliklere cesaret edememelerini sağlamalı

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cevapla 01.03.2019 14:16
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