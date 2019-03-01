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Başkan Erdoğan: Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz

Başkan Erdoğan, 100 yıl önce ’da söylenen “Vatan bir bütündür, bölünemez” sözünü hatırlattı. Şer odaklarına “Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Kürdistan ’ta. Oraya gidin” diyerek sert çıktı...

Bölemeyecekler
Cumhurbaşkanı , 'da eksi 8 derece olan soğuğa ve tipiye rağmen alanı dolduran on binlerce kişiye konuştu:
MİLLİ mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı. Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümü'ne hazırlanıyoruz. "Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez" sözünü bir asır önce Erzurum'dan söylemiştik.

AMA birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor? Bu can bu tende oldukça onlara izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan 'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güneydoğu var.



, , sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da başladı.
BAY Kemal ne diyor: "Ankara'da 'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu azaltacağız" diyor. sendeydi, suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun. DSİ'yi devreye soktuk, oraya su getirdik. Akşam yalan, sabah yalan.



BAKTIM 'da bir ilçede konuşuyor. Domates, biber, patlıcan. Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları sende ilaç kuyruğu var.

ERDOĞAN DEVREDE!
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Başkan Erdoğan, bu konuda elinden geleni yapacağını anlattı.



METROBÜSLERDE YIĞILMA OLMAYACAK
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Halkalı-Gebze treninin 10 Mart'ta açılacağını söyledi. Yıldırım, "Metrobüsler kapasitenin üzerinde çalışıyor. Bunu da otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 artıracağız. Yığılmalar olmayacak. Aynı anda 3 tane gelecek, ne kadar bekleyen varsa hepsini alacak" dedi.

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