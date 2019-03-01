Başkan Erdoğan: Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum 'da eksi 8 derece olan soğuğa ve tipiye rağmen alanı dolduran on binlerce kişiye konuştu:MİLLİ mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı. Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümü'ne hazırlanıyoruz. "Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez" sözünü bir asır önce Erzurum'dan söylemiştik.AMA birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor? Bu can bu tende oldukça onlara izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak 'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güneydoğu var. HDP , sözde İyi Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi, dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da başladı.BAY Kemal ne diyor: "Ankara'da İstanbul 'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu azaltacağız" diyor. İzmir sendeydi, suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun. DSİ'yi devreye soktuk, oraya su getirdik. Akşam yalan, sabah yalan.BAKTIM Batman 'da bir ilçede konuşuyor. Domates, biber, patlıcan. Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları sende ilaç kuyruğu var.

ERDOĞAN DEVREDE!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Başkan Erdoğan, bu konuda elinden geleni yapacağını anlattı.