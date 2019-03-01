25 milyon TL’lik transfer...

FETÖ'den tutuklanan Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Tuncer'in göreve gelmesinden sonra örgüt elebaşının özel doktoru firari Tuncay Delibaşı'nın Teknokent A.Ş.'nin başına getirildiği vurgulandı. İddianamede, ABD'ye 25 milyon TL transfer edildiği vurgulandı.
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