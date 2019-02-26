Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında yeni askerlik sistemine dair merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilen detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sistemi gündemde yer alan önemli konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine dair açıklamaları...

"Milli Savunma Bakanı ve benim arzum seçim öncesi bu kanunu çıkarmaktı. Fakat yoğunluk var. Şu anda tasarım bitti. Seçim sonrası bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelememeyecek, sürdürülebilir sistemle yaşanan yığılma sorununu ortadan gidereceğiz. Artık bedelli daimi olarak var. Bunun da Avro, TL, yurt içi, yurt dışı. O gün kur üzerinden neyse aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanına sahip olacak. Burada 6 ay 12 ay meselesi var. Er, erbaş, astsubay ve yedek astsubay var. Bir de yedeksubay meselesi var. Çalışmalar nihai noktaya geldi. Savunma Bakanımızın konuyla ilgili etraflıca çalışmaları var. Kendisi anlatacak. Seçim sonrasında Meclis açıldığında kanunlaştıracağız. İlk işlerimizden birisidir."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI



Bakan Akar'ın konuya yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır. Ülke ve millet olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler, 31 Mart seçimlerini çok önemli ve anlamlı bir hale getirmiştir."