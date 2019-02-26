Son dakika gelişmesine göre, Nijerya'da, Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi.
Nijerya'da, Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi
Nijerya'da, Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden devlet başkanı seçildi.
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