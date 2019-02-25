CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kasetle istifasını sağladığı Deniz Baykal'ın koltuğuna oturdu. Partinin eski yöneticileri, aHaber'de yayınlanan YAZ BOZ'a ve TAKVİM'e önemli açıklamalarda bulundu.
CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONUR ÖYMEN:
CHP'nin kendisine benzemeyen yapıyla ittifakının nedenini anlamıyorum. 2007 seçimlerinden önce ABD Büyükelçiliği'nde yemeğe davet edildik. ABD, Baykal'ın istifasından 10 ay önce Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirmeyi planladı. CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancı temsilciler gidiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla hareket etmeli...
CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILDIRAY SAPAN:
Kılıçdaroğlu'nu FETÖ getirdi. Örgüt, 2003'teki 3 Mart Tezkeresi'nden sonra CHP'ye sızdı. Partinin şu anda 34 belediye başkan adayı FETÖ'cü... Kılıçdaroğlu bir proje ve FETÖ'nün belediyeler imamı, baş danışmanıydı.
CHP ESKİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI MEHMET SEVİGEN
CHP yönetimi şu anda parti içindeki karşı guruba soykırım yaptı. CHP'nin gerçek sahipleri, 31 Mart'tan sonra partiye sahip çıkacak. Ülkeyi bütün olarak gören CHP'yi özlüyoruz. Kaset kumpasıyla büyük oyun oynandı.
CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONUR ÖYMEN:
CHP'nin kendisine benzemeyen yapıyla ittifakının nedenini anlamıyorum. 2007 seçimlerinden önce ABD Büyükelçiliği'nde yemeğe davet edildik. ABD, Baykal'ın istifasından 10 ay önce Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirmeyi planladı. CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancı temsilciler gidiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla hareket etmeli...
CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILDIRAY SAPAN:
Kılıçdaroğlu'nu FETÖ getirdi. Örgüt, 2003'teki 3 Mart Tezkeresi'nden sonra CHP'ye sızdı. Partinin şu anda 34 belediye başkan adayı FETÖ'cü... Kılıçdaroğlu bir proje ve FETÖ'nün belediyeler imamı, baş danışmanıydı.
CHP ESKİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI MEHMET SEVİGEN
CHP yönetimi şu anda parti içindeki karşı guruba soykırım yaptı. CHP'nin gerçek sahipleri, 31 Mart'tan sonra partiye sahip çıkacak. Ülkeyi bütün olarak gören CHP'yi özlüyoruz. Kaset kumpasıyla büyük oyun oynandı.
iŞTE KiRLi iTTiFAK
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ilçe başkanı, "Seçimde CHP'nin Şişli adayı Keskin'i destekleyeceğiz. Kürdistan'da kayyumdaki belediyeleri geri alacağız" dedi. Keskin ise Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yapılan bu terör propagandasına sessiz kaldı.
MEVLÜT YÜKSEL
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CHP'NİN BU ESKİ AĞIR TOPLARI ÇIKSIN DA BU HABERİ YALANLASIN BAKALIM. EĞER YALANLAMAZLARSA HABERİN DOĞRULUĞU KESİNLEŞMİŞ OLACAKTIR. AMA KK'NIN BUNU TINLAMAYACAĞI AŞİKAR.
kemal kürt alevisi pkk lı bunu bilen fetö cia onu chp yi hdp leştirmek türkiyenin ayağına köstek olsun diye gtirdi hala görmedinizmi takvim araştır bak, yazıklar olsun sana
HEPSİNİN CANI CAHENNEME.şimdiye kadar ne beklediniz.hadi projeydi biliyordunuz en azından 15 temmuzdan sonra çıksaydınız.memleket meselesi denince siz hangi taraftaydınız.hani siz atatürkün partisiydiniz.bugüne kadar neden sustunuz da bugün?neden bugün?hepinizin canı cehenneme.muhalefet etmektayyip erdoğana 17 senedir karşı olmak değildir.memleket meselesi için muhalefet etmektir.siz memleket meselesi deseydiniz bunubu aziz millet anlardı.siz bu milleti ne zannettiniz.
CHP lileri anlamak artik cok zor göz göre göre hepsi hala bi kac oy icin her yola basvuruyorlar secmenlerde ayaklanmiyor eminim gene onlara oy verip istediklerini elde ettirecekler cok ama cok yazik esas Atatürke hakaret bu resmin önünde söylenenler icler acisi yanindaki kuklada basa gecebilmek icin susuyor bunlar 7 sülalelerinide satar bir oy icin. CHP secmeni artik uyanmali
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