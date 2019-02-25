Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ 'nün kasetle istifasını sağladığı Deniz Baykal 'ın koltuğuna oturdu. Partinin eski yöneticileri,önemli açıklamalarda bulundu. CHP 'nin kendisine benzemeyen yapıyla ittifakının nedenini anlamıyorum. 2007 seçim lerinden önce ABD Büyükelçiliği'nde yemeğe davet edildik. ABD, Baykal'ın istifasındanCHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancı temsilciler gidiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla hareket etmeli...Kılıçdaroğlu'nu FETÖ getirdi. Örgüt, 2003'teki 3 Mart Tezkeresi'nden sonra CHP'ye sızdı. Partinin şu anda 34 belediye başkan adayı FETÖ'cü... Kılıçdaroğlu bir proje ve FETÖ'nün belediyeler imamı, baş danışmanıydı.CHP yönetimi şu anda parti içindeki karşı guruba soykırım yaptı. CHP'nin gerçek sahipleri, 31 Mart'tan sonra partiye sahip çıkacak. Ülkeyi bütün olarak gören CHP'yi özlüyoruz. Kaset kumpasıyla büyük oyun oynandı.



iŞTE KiRLi iTTiFAK

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ilçe başkanı, "Seçimde CHP'nin Şişli adayı Keskin'i destekleyeceğiz. Kürdistan'da kayyumdaki belediyeleri geri alacağız" dedi. Keskin ise Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yapılan bu terör propagandasına sessiz kaldı.



MEVLÜT YÜKSEL