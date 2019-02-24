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Başkan Erdoğan uyardı: Tuzağa düşmeyin

Başkan Erdoğan, seçmene seslendi: Bu ülkeye en ufak yatırımı olmayanların ideolojik formatlama tuzağına düşmeyin.

Cumhurbaşkanı , CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ve 'in sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

KAÇAK YAPILAŞMA:
Biz kaçak yapılaşma ile devam edersek fatura çok çok ağır olur. 'yi biz para kazansın diye değil, şehirleşmede güveni, güzelliği yakalayalım diye kurduk. Vatandaşım da huzur içinde buralarda yaşasın.



MODERN İSTANBUL:
1994 öncesi malum yaşanır bir İstanbul değildi. 3Ç vardı; çöp, çukur, çamur. Susuzluktan geçilmiyordu. Şu anda bunların hepsi büyük oranda aşıldı. Dalçıklarıyla, kavşak düzenlemeleri, raylı sistemleriyle, metrobüsleriyle İstanbul artık modern bir şehir.

ANKETLER GÜVENSİZ:
Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Geçtiğimiz seçimlerde gördük, yaşadık. Doğru dürüst bir tanesi tutturdu. 'da tecrübe ve dürüstlük önem arz ediyor. Çok çok önemli bir ismi aday olarak gösterdik.

FETÖ VE PKK
KOORDİNELİ: Kandil de Pensilvanya da iletişim ağları kesilmiş değil. Pensilvanya bunlarla koordine vaziyette. Aynı şekilde Kandil'de verdiği mesaj ve isimlerle bunları etkiliyor.



EKONOMİK OYUNLAR:
S&P'nin 'ye karşı politik bir davranışı söz konusu. Bu ekonomik gelişmelerden uzak, siyasidir. Bizim S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu onları çıldırtıyor. Bankacılık sistemimiz sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor.

GÜVENLİ BÖLGE:
bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Benim sınırım. Kontrolün bizde olması gerekir. Havan topu, füze ilk olarak benim ülkeme geliyor. Yerinde bunu imha etmek durumundayız. Bunun için de güvenli bölge diyoruz.

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