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’ya Türk akını başladı

Güzel kızlarıyla ünlü ’ya Türk akını başladı. Ülkede geçici izinle çalışan yabancıların başında vatandaşları yer aldı

'İş'te Ukrayna
, güzel kızları ve renkli gece hayatıyla ün saldı. -Ukrayna arasında vize ve pasaport uygulamasının kalkmasıyla Kiev'e Türk akını başladı. Türkiye'den Ukrayna'ya günde 20 uçak kalktı. , Ukrayna'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıkladı. Ülkede geçen sene geçici çalışma izniyle çalışan yabancıların başında Türkler yer aldı. 2018 yılında Ukrayna'da 2 bin 963 Türk vatandaşı geçici çalışma izniyle çalıştı. Ülkede geçen sene çalışma izni alarak çalışan diğer ülke vatandaşlarının sayısının ise 6 bin 723 olduğu vurgulandı.

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