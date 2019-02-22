Ukrayna, güzel kızları ve renkli gece hayatıyla ün saldı. Türkiye-Ukrayna arasında vize ve pasaport uygulamasının kalkmasıyla Kiev'e Türk akını başladı. Türkiye'den Ukrayna'ya günde 20 uçak kalktı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıkladı. Ülkede geçen sene geçici çalışma izniyle çalışan yabancıların başında Türkler yer aldı. 2018 yılında Ukrayna'da 2 bin 963 Türk vatandaşı geçici çalışma izniyle çalıştı. Ülkede geçen sene çalışma izni alarak çalışan diğer ülke vatandaşlarının sayısının ise 6 bin 723 olduğu vurgulandı.
- Güncel
- 22.02.2019
- Gazete
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