Başkan Erdoğan: Kimin adayısın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de halka hitap etti. Muhalefete ve İllet ittifakına yüklendi:
Cumhur ittifakının karşısında zillet, illet ittifakı var. İçinde CHP, PKK terör örgütün siyasi temsilcisi olan HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama altında CHP'nin logosu yok. HDP'nin de yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar.
AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime diyorum ki aman ha içinizde bir, beraber olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin. Hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil, bunu başarmamız lazım. Çalmadık kapı bırakmamalıyız.
31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşmak için kritik önemde olduğunu her bir vatandaşımıza izah etmemiz lazım.
Siyaset gönülleri kazanma sanatıdır. Bunun yolu da millete hizmet etmekten geçer. Seçim dönemleriyse siyasetçilerin millet tarafından hesaba çekildiği dönemlerdir. Son 17 yılda 14 defa sizlerin huzuruna çıktık. Bugüne kadar AK Parti'nin istikametini sizler belirlediniz.
Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal bunlar IMF'nin kapısına giderler diyor. Bay Kemal o CHP'nin işi. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan zat nerede...
Cumhur ittifakının karşısında zillet, illet ittifakı var. İçinde CHP, PKK terör örgütün siyasi temsilcisi olan HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama altında CHP'nin logosu yok. HDP'nin de yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar.
AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime diyorum ki aman ha içinizde bir, beraber olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin. Hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil, bunu başarmamız lazım. Çalmadık kapı bırakmamalıyız.
31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşmak için kritik önemde olduğunu her bir vatandaşımıza izah etmemiz lazım.
Siyaset gönülleri kazanma sanatıdır. Bunun yolu da millete hizmet etmekten geçer. Seçim dönemleriyse siyasetçilerin millet tarafından hesaba çekildiği dönemlerdir. Son 17 yılda 14 defa sizlerin huzuruna çıktık. Bugüne kadar AK Parti'nin istikametini sizler belirlediniz.
Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal bunlar IMF'nin kapısına giderler diyor. Bay Kemal o CHP'nin işi. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan zat nerede...
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