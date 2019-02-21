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lideri 'den tarihe ışık tutan açıklama: Doktorunuz bilir!

lideri 'den tarihe ışık tutan açıklama: Merhum Ecevit, “Krizi nasıl aşarız” diye soru yöneltti. Derviş “Yeni senaryo gerekli” dedi. Ecevit öğrenmek istedi. Şöyle yanıt geldi: Efendim onu doktorunuz bilir!

Doktorunuz bilir!
Bahçeli: 2001'de ekonomik kriz yaşanmıştı. 4 Temmuz 2002'de Başbakanlık'ta 'in başkanlığında toplantı yapıldı.
Ecevit "Krizi nasıl aşarız?" dedi. 'ye sipariş edilen bir cümle sarf etti: Yeni senaryoya ihtiyacımız var.



Ecevit merak etti. 'Ne gibi bir senaryo' diye sordu. Birisi de 'Efendim onu doktorunuz bilir' dedi. Şimdilik o birini söylemeyeyim.
Söylersem spekülasyon olur. Ama senaryoyu kuran, Derviş denilen adamdır. Sonrası, Ecevit'in hastane hayatı...

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