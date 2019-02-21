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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 17:35

MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy disipline sevk edildi

MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'u ihraç istemiyle disipline sevk etti.

MHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'u ihraç istemiyle disipline sevk etti.

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