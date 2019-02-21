MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'u ihraç istemiyle disipline sevk etti.
MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy disipline sevk edildi
MHP, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'u ihraç istemiyle disipline sevk etti.
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