Mersin’de işler tersine

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Mersin'de liste geç teslim edildiği için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz'ı kürsüye çıkardı. "Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. Tereddüttünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan, yeniden Mersin'e iyi gelecek" açıklamasını yaptı. Bu arada MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, olayı "zillet ittifakının örtülü aday çekme operasyonu" olarak nitelendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "İçeride büyük bir oyun olduğu belli. En tepede anlaşılmış olabilir" dedi.
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