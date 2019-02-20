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  • 20.02.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 08:51

İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü

 İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü

İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

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