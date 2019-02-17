Hastaya 'bakan' doktor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uçakta hayat kurtardı. Olay Ankara'dan Ağrı'ya giden uçakta yaşandı. Dün, AnadoluJet uçağıyla seyahat eden Mehmet Emin Çedrez, aniden rahatsızlandı. Yolcular arasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da vardı. Kabin ekibinin "Doktor var mı?" anonsu üzerine durumdan haberdar olan Bakan Fahrettin Koca, rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.
YANINDAN HİÇ AYRILMADI
Baş ağrısı ve göz kararması yaşayan Çedrez'in nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcu, kısa sürede toparlayınca herkes rahat sir nefes aldı. Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Çedrez, ambulans talebinde bulunmadı. Yoğun sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'nı pas geçmek zorunda kalan uçak, Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı.
YANINDAN HİÇ AYRILMADI
Baş ağrısı ve göz kararması yaşayan Çedrez'in nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcu, kısa sürede toparlayınca herkes rahat sir nefes aldı. Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Çedrez, ambulans talebinde bulunmadı. Yoğun sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'nı pas geçmek zorunda kalan uçak, Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.