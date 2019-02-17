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Hastaya 'bakan' doktor

, uçağında rahatsızlandı. Yolcular arasında Sağlık Bakanı da vardı. Aynı zamanda doktor olan Koca, vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaya 'bakan' doktor
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uçakta hayat kurtardı. Olay Ankara'dan 'ya giden uçakta yaşandı. Dün, AnadoluJet uçağıyla seyahat eden Mehmet Emin Çedrez, aniden rahatsızlandı. Yolcular arasında . da vardı. Kabin ekibinin "Doktor var mı?" anonsu üzerine durumdan haberdar olan Koca, rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.



YANINDAN HİÇ AYRILMADI
Baş ağrısı ve göz kararması yaşayan Çedrez'in nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcu, kısa sürede toparlayınca herkes rahat sir nefes aldı. Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Çedrez, ambulans talebinde bulunmadı. Yoğun sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'nı pas geçmek zorunda kalan uçak, Havaalanı'na iniş yaptı.

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