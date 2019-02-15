CHP, kriz partisi haline geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için aday gösterdiği isimler, partilileri isyan ettirdi. Teşkilatlarda tansiyon yükseldi. İstifalar ve tepki açıklamaları birbirini izledi. Yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti.
CHP yönetimine isyan bayrağını çekti. Kesimoğlu, kendisinin bazı CHP'liler gibi "kaçak dövüşmediğini", mertçe düşüncelerini ifade ettiğini söyledi ve ekledi: "Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler, demokrasiye inanmışlar ve parti içinde demokrasiyi işletecekler. Ama gelinen noktada bunun böyle olmadığını gördük. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum.
Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Yakın bir zamanda CHP'nin kuruluş felsefesine uygun Atatürk'ün armağan ettiği, gerçek anlamda sahip çıkacak yöneticiler gelecekler. Ben de yuvama büyük bir onurla gururla döneceğim. Muharrem İnce'nin yanında olduğum için aday gösterilmedim. Tecrübe; yapılan hataların toplamı, yenen kazıkların bileşkesidir."
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