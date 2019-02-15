Anamuhalefet partisi, İyi Parti ve SP ile Millet İttifakı'nı kurdu. HDP ile de dirsek temasında bulundu. Böylece sandıkta Cumhur İttifakı'nı yenebileceğini umdu.Dört benzemez parti, aday listelerini de buna göre oluşturdu. Ancak HDP'li eski Van vekili Nadir Yıldırım'ın tweet'i kirli planı ortaya koydu. Arkalarında Kandil'in olduğunu dünyaya duyurdu.