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Bağcılar'da şaşkınlık veren bina...

’da kaçak ve risk taşıyan binalarda ilgili çalışma başlatıldı. İmar sorunu tartışılırken, Bağcılar’da üst üste konulmuş 2 evi andıran bir apartman görenleri şaşırttı.

Üst akıl!
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı, 'yi kahretti. 21 kişinin can verdiği facianın ardından 'un pek çok semtinde kaçak ve risk taşıyan binalarla ilgili çalışmalara hız verildi. Şişli ve Bahçelievler'de bazı binalar mühürlendi. İstanbul'da imar sorunu tartışılırken, Bağcılar'daki 9 katlı bir yapı görenleri şaşkına çevirdi. 9 katlı apartmanın son 5 katı farklı bir bina görünümüne sahipti. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlaklar tüyler ürpertti.



SAĞLAM RAPORU VARMIŞ
Binanın zemin katının tekstil atölyesi, diğer katlarda ise dairelerin yer aldığı öğrenildi. 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi, "Binanın sağlamlığıyla ilgili raporlar var" dedi. Bağcılar Belediyesi ise söz konusu alanın kontrol edildiğini ve olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

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