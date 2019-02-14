sorularını çalıp servis ettiği 2010'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin önceki gün 76 ilde bin 112 şüpheli polis hakkında düğmeye basıldı. 732 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın perde arkasına ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Sorularının Polis Akademisi'nden sızdırılıp örgütün il imamlarına ulaştırıldığı, onların üzerindenYÜKSEL TEMEL