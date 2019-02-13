Bugünkü
Takvim

davasında flaş gelişme

Şoför serbest kreş sahibi yandı
İzmir Çiğli'de Alperen Sakin (3), 1.5 yıl önce servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybetti. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen temyiz davasında dün karar verildi. Mahkeme, kreş sahibi Yurdagül İşgören'in cezasını 5 yıldan 7 yıl 6 aya çıkardı. Daha önce 9 yıl alan servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara K.'ye 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl, Arzu Gülmez ile Ahmet Somun'a ise 2.6'şar lira hapis cezası verildi. Tek tutuklu sanık , içerde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Alperen'in ailesi karara tepki gösterdi.




Taner İşgören




Yurdagül İşgören

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAlperen Sakin davasında flaş gelişme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar