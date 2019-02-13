İzmir Çiğli'de Alperen Sakin (3), 1.5 yıl önce servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen temyiz davasında dün karar verildi. Mahkeme, kreş sahibi Yurdagül İşgören'in cezasını 5 yıldan 7 yıl 6 aya çıkardı. Daha önce 9 yıl alan servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara K.'ye 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl, Arzu Gülmez ile Ahmet Somun'a ise 2.6'şar lira hapis cezası verildi. Tek tutuklu sanık Taner İşgören, içerde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Alperen'in ailesi karara tepki gösterdi.
Taner İşgören
Yurdagül İşgören
Taner İşgören
Yurdagül İşgören
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