Zirve öncesi İdlib görüşmesi

Soçi'de 14 Şubat'ta gerçekleşecek Türkiye-Rusyaİran üçlü zirvesi öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Askeri törenin ardından Akar ve Rus mevkidaşı görüşmeye geçti. Görüşmede, İdlib'deki son durum değerlendirildi.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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