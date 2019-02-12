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Zirve öncesi görüşmesi

Zirve öncesi İdlib görüşmesi
Soçi'de 14 Şubat'ta gerçekleşecek Türkiye-Rusyaİran üçlü zirvesi öncesinde Rusya Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 'ya geldi. Askeri törenin ardından Akar ve Rus mevkidaşı görüşmeye geçti. Görüşmede, 'deki son durum değerlendirildi.

ERKAM ÇOBAN

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