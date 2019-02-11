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Ortak aday arayışı...

Ortak aday arayışı...
Partilerin 31 Mart yerel seçim aday listelerini YSK'ya sunmasına kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'ndan stratejik bir son dakika hamlesi geldi. Aralarında Iğdır, Yalova, Şırnak ve Giresun'un da bulunduğu 19 ilde iki partinin adaylarını çekip ortak aday göstermesi için temaslar başladı. Liderlerin görüşmesinden sonra hız kazanan görüşmeler 19 Şubat'a kadar sürecek.

ZÜBEYDE YALÇIN

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