Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747, Amsterdam'daki Corendon Village Hotel'in bahçesine konulmak üzere A9 otoyoluna çıktı. 4 saat trafiğe kapatılan otoyola çıkan bazı sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarıldı. Binlerce kişinin izlediği uçağın transferi, salı gecesi Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan başladı, Sloterweg yolunda da 2 gündür bekliyordu. Uçak, bugün otelin bahçesinde yerini alacak. Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Atilay Uslu, "Çok özel bir projeyi tamamlamak üzereyiz" dedi.
- Güncel
- 10.02.2019
- Gazete
Otoyol kapatan Türk
Türk iş adamı Atilay Uslu’nun sahibi olduğu en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak, Hollanda’nın en uzun otoyolunu kapattı. Uslu, “Çok özel bir proje yaptık” dedi.
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