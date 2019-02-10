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Otoyol kapatan Türk

Türk iş adamı ’nun sahibi olduğu en büyük otelin bahçesine konulacak tipi uçak, ’nın en uzun otoyolunu kapattı. Uslu, “Çok özel bir proje yaptık” dedi.

Otoyol kapatan Türk
Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki , Amsterdam'daki Corendon Village Hotel'in bahçesine konulmak üzere A9 otoyoluna çıktı. 4 saat trafiğe kapatılan otoyola çıkan bazı sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarıldı. Binlerce kişinin izlediği uçağın transferi, salı gecesi Amsterdam 'ndan başladı, Sloterweg yolunda da 2 gündür bekliyordu. Uçak, bugün otelin bahçesinde yerini alacak. Uzun süredir 'da yaşayan doğumlu 51 yaşındaki , "Çok özel bir projeyi tamamlamak üzereyiz" dedi.

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