Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçti. 9 yılda 9 seçim kaybetti. Koskoca Ana Muhalefet'i "Sahil Partisi" haline getirdi. Bir tek kurultaylarda yenilmedi. Rakiplerini tek tek ekarte etti.
31 Mart adaylarını belirlerken de kimseyi dinlemedi. Hatay'dan İzmir'e, Çanakkale'den Kırklareli'ye kadar örgütler isyan etti. CHP'nin oy deposu sahilleri kazanması da tehlikeye girdi.
31 Mart adaylarını belirlerken de kimseyi dinlemedi. Hatay'dan İzmir'e, Çanakkale'den Kırklareli'ye kadar örgütler isyan etti. CHP'nin oy deposu sahilleri kazanması da tehlikeye girdi.
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