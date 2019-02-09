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'nun keyfi aday leri partiyi zora soktu!

'Tek adam' , adayları keyfince seçti. Örgütler peşpeşe istifa etti. 'nin sahilleri kazanması da imkansız hale geldi.

Sahiller rahatsız!
, 'nin başına geçti. 9 yılda 9 kaybetti. Koskoca Ana Muhalefet'i "Sahil Partisi" haline getirdi. Bir tek kurultaylarda yenilmedi. Rakiplerini tek tek ekarte etti.

31 Mart adaylarını belirlerken de kimseyi dinlemedi. 'dan 'e, 'den 'ye kadar örgütler isyan etti. CHP'nin oy deposu sahilleri kazanması da tehlikeye girdi.

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