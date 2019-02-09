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  • Son Güncelleme: 09.02.2019 14:31

'da çöken binada ölenlere veda

'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için 'te tören düzenleniyor. Başkan Erdoğan da cenaze töreninde...

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'da çarşamba günü çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aynı aileden hayatını kaybeden 9 kişi için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı da katılıyor.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.

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