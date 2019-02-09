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İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdar ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Aynı aileden hayatını kaybeden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.
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