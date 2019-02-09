Başkan Erdoğan: Fitne fesata aldanmayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk mitingi dün Sivas'ta düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi.
Hans'a el ayak oluyorlar:
Bizler Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de terörle mücadeleyi verirken, birileri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar, domates, patlıcan, sivri biber. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George'ye, Hans'a el ayak oluyor. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri de getiririz.
Tahammül edemiyorum:
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri çıkıyor, Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada.
Yalanlara kanmayın:
Bazı dedikodular oluşturuyorlar, neymiş AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, fitneye, fesata aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur ittifakının içinde başka bir parti yoktur, bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın böyle bir şey de yok.
Vatan namusumuzdur:
Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık Tendürek'te kırdık, Kandil'de kırdık yine kırarız.
Dördü el ele:
Görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Söyle arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.
Yedirmeyiz:
İki ay biz Afrin'de leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Hedef saptırıyorlar, hedef. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte, namerde bu toprakları yedirtmeyiz.
HASAN AY
Hans'a el ayak oluyorlar:
Bizler Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de terörle mücadeleyi verirken, birileri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar, domates, patlıcan, sivri biber. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George'ye, Hans'a el ayak oluyor. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri de getiririz.
Tahammül edemiyorum:
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri çıkıyor, Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada.
Yalanlara kanmayın:
Bazı dedikodular oluşturuyorlar, neymiş AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, fitneye, fesata aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur ittifakının içinde başka bir parti yoktur, bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın böyle bir şey de yok.
Vatan namusumuzdur:
Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık Tendürek'te kırdık, Kandil'de kırdık yine kırarız.
Dördü el ele:
Görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Söyle arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.
Yedirmeyiz:
İki ay biz Afrin'de leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Hedef saptırıyorlar, hedef. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte, namerde bu toprakları yedirtmeyiz.
HASAN AY
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